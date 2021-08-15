現代人重視隱私，男性在公共場所上廁所時，若是小便斗之間多了一道隔板，會更有安全感，不過就有網友不解，為何台灣社會如今還存在著「沒有隔板」的小便斗，讓他難以接受，貼文一出引起全場男性共鳴，但也有人點出背後的現實考量，直言「真的有差！」

原PO日前在PTT「八卦板」抱怨，不解為何公共場所的小便斗竟然沒有隔板設計，「業主到底在想什麼啦！是預算不夠嗎？不就是加幾個板子就可以解決的問題，為什麼不加隔板？」

貼文一出引起全場網友共鳴，紛紛留言回應「沒有隔板真的爛」、「為什麼馬桶要隔間，小便斗不用隔板」、「曾經被隔壁的尿灑到腳，感覺很差」、「上過連小便斗都沒有，一整排的那種」、「那種一片牆的也很難尿」。

不過也有人點出背後關鍵，直言「沒做隔板的話，上廁所才會靠近小便斗，不會滴漏」、「就是為了讓你自己站裡面一點」、「沒隔板會站近一點，避免尿液滴到地板」、「我去日本遇到的幾乎都沒隔板」。

事實上，不少歐美及日本等先進國家的男性廁所，之所以會將隔板拆除，最主要的原因就是看準大家擔心被人窺視，所以會往前站的心態，藉此減少「滴尿情形」，並且緩解清潔人員的壓力，如此一來，地板上的尿漬減少，整體廁所的環境味道也清爽許多。