越南一名新婚人夫用電鍋煮飯時忘記按下開關，等到加班的妻子回到家想吃東西，一打開蓋子卻看見整鍋生米，讓她瞬間暴怒，直接拿起家裡的木椅朝丈夫砸去，導致他腿部受傷，到醫院縫了6針，甚至因為害怕妻子還在生氣而不敢回家，新聞曝光後引發網友熱議。

根據越南媒體報導，這名人夫和妻子剛新婚2個月，在交往的時候妻子都非常溫柔聽話，沒想到結婚後卻性格大變，脾氣變得非常暴躁，讓他常常感到很害怕。事發當天他在家裡準備晚餐，用電鍋煮飯時不小心忘記按下開關，他之後也沒再到電鍋旁確認飯的狀況。

加班的妻子大約在7點左右回到家中，肚子餓的她連忙打開電鍋鍋蓋，想要盛一碗熱騰騰的白飯吃，沒想到出現在眼前的卻是一鍋生米，妻子見狀瞬間暴怒，人夫著急地想要解釋，但妻子完全不想聽，拿起家裡的木椅就朝他的方向砸去，但並未砸中，人夫原本還慶幸自己逃過一劫，沒想到下秒妻子再度舉起木椅，砸傷了他的腿。

最後這名人夫獨自前往醫院縫了6針，治療結束後怕老婆還在生氣，只好無奈地在醫院閒晃，一直等到晚上12點多才敢回家。新聞曝光後不少網友都相當同情這名人夫的遭遇，但也有人認為他應該要「硬起來」，不能一味容忍妻子的壞脾氣，隨便她欺負。

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