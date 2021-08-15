每個國家的風土民情不同，生活習慣或是建築風格也有所差異，日前就有網友好奇，相較於西方國家的房子常有地窖設計，「為什麼在台灣卻很少見？」貼文一出隨即掀起熱議，更釣出不少內行人分析背後原因。

原PO日前在知名論壇《Mobile01》PO文表示，西方國家的房子很多都有地窖，可以釀酒、做防空避難室，甚至是當倉庫使用，反觀台灣卻很少有這樣的設計，讓他不禁好奇「為什麼台灣的房子很少有地窖啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「老房子有，以前有防空需求，很多都有蓋，後來新蓋的就很少見了」、「台南高雄老房子很多有地下室，只是和平時代沒用途，加上清理打掃也麻煩，所以很多都灌漿封掉了」、「挖一層樓地下室，比多蓋一層樓還貴」、「一樓當倉庫，比挖下去當倉庫要省，除非特殊需求或地很貴（都會區的大樓），才會增加成本挖地下室」。

不過也有內行人直指「氣候」是關鍵，「土質跟氣候問題吧，台灣太潮濕了，土層含水率很高」、「台灣地下水位高，地下室滲水的機率99.99％，除非是有錢沒地方花，不然沒人會想要地窖」、「大陸型氣候和海島型氣候，溫帶和熱帶濕度差距很大，台灣放地下室的東西如果沒控制濕度和溫度，不用多久就壞了，人住久了也會生病」。