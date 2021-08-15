有不少人為了省錢會選擇購買二手商品，由於是使用過的物品，所以經常有人會從二手物中找到「前主人」留下的驚喜。韓國一名男子日前購買了一台二手辛奇（韓式泡菜）冰箱，在清理時意外發現好幾大疊5萬面額的鈔票，他仔細一數總金額竟高達1.1億韓元（約新台幣263.9萬），嚇得急忙報警。

根據《京鄉新聞》報導，韓國濟州西部警察局在本月6日接獲男子報案，他稱自己日前在一間網路二手商店中發現一台辛奇冰箱，覺得非常滿意，於是將它購買回家，沒想到收到商品、正在清理的時候，竟意外在冰箱底部找到好幾大疊5萬元面額的鈔票，這些鈔票全被塑膠袋包起來並用膠帶黏在上面，男子清點後發現這些鈔票的總金額高達1.1億韓元，因此受到極大的驚嚇。

警方接獲通報後立刻趕往男子家中，見到金額如此龐大的現金也感到十分荒謬和震驚，「核對報案者所述的物品和金額並沒有發現不尋常的地方，不過這筆錢過於龐大，以前很少碰到類似案件」。

目前這筆錢已經被警方扣押，並且針對這間二手商店進行調查，確認這筆錢是否和犯罪行為有關，如果結果真的是犯罪所得，所有鈔票都將上交給國家；但如果不是，就將依照南韓的《失物招領法》處理，若6個月內失主沒有認領，這筆錢將在扣除22%稅款後全數交由發現者，若是失主有來認領的話，發現者也可以得到5%到20%的報酬。