照亮美國勞工史的一段黑暗篇章，

那年夏天工廠十分繁忙：「當時廠裡忙得不可開交吶！」一名女工興奮地說。女工拚命加班，好讓產量趕上需求量，一星期工作七天；就在此時，作坊開始日夜不停趕工。窗外一片漆黑時，渾身沾滿鐳的表盤畫工就會發出更加明亮的光芒，彷彿一群渾身發亮的精靈，在作坊裡徹夜趕工。

雖然工作速度要求嚴苛，但是工作環境對女工而言卻是趣味橫生，每天長時間工作，為國家繪製表盤，為國家大事貢獻心力，個個樂在其中。大多數的女工都只有十幾歲，「總是嘻嘻笑笑，笑口常開」，喜歡搞怪玩鬧。女工最喜歡的一個遊戲就是把自己的姓名和住址刻到錶上，讓戴那支錶的軍人知道表盤是誰畫的，有時候軍人會回信給女工。時時刻刻都有新女工加入，因此在工作中能廣交朋友。在紐華克，有約莫七十名女工在作坊工作；戰爭期間人數增加超過兩倍。此時桌子的兩個長邊都坐滿女工，彼此只有相隔幾呎。

公司也會舉辦社交活動，大家最愛的是野餐。表盤畫工穿著白色的夏季洋裝，戴著寬邊帽，吃著冰淇淋甜筒，在作坊臨時搭設在溪流上的窄橋上坐著，擺動雙腿，或者抓著彼此，深怕掉到水裡。所有員工都能參加野餐，所以在這些活動中，女工們能夠認識平常很少碰面的同事，也就是在實驗室裡和提煉室裡工作的男同事。不久後，就有人談起了奇特的「辦公室戀愛」；梅．考柏利開始跟實驗室人員雷．坎菲爾（Ray Canfield）交往。還有許多女工也談起戀愛，但是對象大多不是同事。比方說，海澤．文森跟青梅竹馬相戀，他叫西奧多．庫澤（Theodore Kuser），是一名技工，淡藍色的眼睛；淡金色的頭髮。

公司創辦人賽斌．馮．索侯奇（Sabin von Sochocky）是一名醫生，出生於奧地利，三十四歲。在這些野餐中，經常可以看見大家崇拜地圍繞著他 ，他會跟員工一起坐在地毯上，脫下上衣，一手拿著裝著冷飲的酒杯。女孩們鮮少在作坊看見他──他通常在實驗室裡埋首工作，極少出現在女工面前──因此女工難得有機會遇到他。女工使用的夜光漆就是他在一九一三年發明的，這無疑是他的一大成就。第一年，他只賣出兩千支夜光錶，現在公司的生產量高達數百萬支。在許多方面，他都是個令人跌破眼鏡的企業家，因為他是學醫的；起初，夜光漆只是他粗製濫造的發明，用來賺錢進行醫學研究，但是後來需求量增加，反倒逼得他認真經營。他結識了跟他志趣相投的喬治．威利斯（George Willis）醫生，這兩名內科醫師攜手創立了這家公司。

根據同事的說法，馮．索侯奇是個「出類拔萃的人」。大家都稱呼他為「醫生」。他勤奮不倦：「他喜歡很晚才開始工作，但總是馬不停蹄忙到很晚。」《美國雜誌》（American Magazine）稱讚他是「全球數一數二的鐳權威」，而且他向最頂尖的人拜師學藝：居禮氏夫婦本人。

向他們兩人學習，加上鑽研專業醫學文獻，馮．索侯奇了解鐳十分危險，大概在他向居禮氏夫婦學習的時候，聽說皮耶這樣說過：「我可不想待在有一公斤純鐳的房間裡，因為那麼多的純鐳，可是會把身體的皮膚全部燒光，把眼睛灼瞎，八成還會一命嗚呼。」那時候，居禮氏夫婦對鐳的危險性早就瞭若指掌，他們自己就被灼傷過許多次。千真萬確，鐳可以治療腫瘤，破壞不健康的組織，但是鐳的破壞力是不分青紅皂白的，也可能會摧毀健康的組織。馮．索侯奇自己也領教過鐳那沉默又凶惡的怒火：鐳鑽進了他的左手食指，他發現的時候，趕緊把指尖剁掉。現在那根食指看起來活像是「被動物咬斷的」。

當然，外行人對這一切根本一無所知，多數人只知道主流的觀念，認為鐳產生的作用都是好的；因為報章雜誌都報喜不報憂，產品的包裝與百老匯的表演也大肆美化。

儘管如此，馮．索侯奇還是有提供防護設備給實驗室人員，奧蘭治的工廠有發襯鉛的圍裙，還有象牙鉗子，用來夾裝鐳的試管。一九二一年一月，馮．索侯奇寫說，處理鐳的時候，「一定要採取嚴密的防護措施」。

然而，儘管知道鐳十分危險，加上自己的手指受過傷，但是馮．索侯奇顯然被鐳迷得神魂顛倒，所有報告都指出他一點都不小心。同事都知道他喜歡玩鐳，赤手拿試管，在黑暗中觀看夜光，或是把手臂伸進鐳溶液裡，深及手肘。公司的共同創辦人喬治．威利斯也很隨便，總是用食指和拇指拿裝鐳的試管，懶得用鉗子。同事們有樣學樣，跟著他們那樣做，或許這也是能夠理解的。當時湯瑪斯．愛迪生（Thomas Edison）就在幾哩外工作，從奧蘭治這座工廠就看得到，但是沒有人注意他的警告，他曾經這樣說：「鐳可能會造成不堪設想的後果，只是還沒發生而已。凡處鐳的人都應該小心謹慎。」

二樓的作坊陽光充足，在那裡工作的女工絲毫沒有小心謹慎，這裡沒有襯鉛的圍裙，沒有尖端是象牙的鉗子，也沒有醫療專家。廠方認為鐳的數量很小，不需要採取那些防護措施。當然，女工本身根本不曉得需要那些防護措施，她們使用的可是鐳啊，那可是靈丹妙藥。她們一邊嘻笑聊天，一邊低著頭做著精細的工作，心裡還以為自己好幸運。桂思和愛琳。茉莉和愛拉。雅爾碧娜和愛娜。海澤和凱薩琳和梅。她們拿起畫筆，放進嘴裡轉了又轉，照著指導員教的那樣做。

舔……沾……畫。

(本文摘自《鐳女孩》/商周出版)

【內容簡介】

照亮美國勞工史的一段黑暗篇章，

鐳女孩⋯⋯在穆爾的筆下重新活了過來！

她們天真地為公司賣命，公司卻在她們生病後棄如敝屣⋯⋯

1920年代，新發現的化學元素「鐳」在人類世界引發的風暴！

當她們塗亮每一支夜光表盤時，

不知道發光的原料正帶她們走向畸型與死亡。

從花樣年華的美少女，變成顎骨脆裂、長短腳、髖骨固縮、長出異型巨瘤、貧血暴瘦、全身疼痛、需要背架支撐才能行走的「活死人」，只花了短短幾年時間。她們只是拿筆畫表盤而已。到底發生了什麼事？

★一百年前全球最知名公害事件

★取材自未公開日記、信件和訪談的真實傳記

★亞馬遜暢銷榜第一名、近8000名讀者4.5顆星

★全球最大書評網站Goodreads讀者票選為「2017年度最佳歷史書籍」

★美國圖書館員2018年「最喜愛的非小說圖書」

★美國國家圖書館協會評為 2018 年「非小說類優秀圖書」

★《學校圖書館期刊》、《書單雜誌》星級推薦

★艾瑪．華森讀書俱樂部選書

1898年，當居禮夫人發現新元素「鐳」的新聞點亮報紙頭條時，也令商人們嗅到商機，從身體乳液到氣泡飲料都打出添加鐳的廣告，任何號稱添加鐳的商品都廣受歡迎，除此之外，鐳也被廣泛用在美妝產品上，人們將這閃亮發光的元素塗在頭髮、眼皮和指甲上。在放射性元素危險性已成為常識的今日看來，當時人們的行徑簡直匪夷所思。然而，歷史不會憑空改變，這是一群女孩以她們的生命和健康為代價，改變世界的故事。

故事從第一次世界大戰說起，當時對於用鐳製成的白綠色發光塗料需求大增，從飛機、潛水艇、戰艦到士兵的手表等各項儀表，都要塗上這種塗料，供軍事作戰使用。戰後，夜光表成為時尚熱銷商品，生產鐳表盤的公司對外宣稱鐳對身體有利而無害。

表盤塗繪這項精細作業由年輕女工進行，她們個個青春無敵眼靈手巧，有著當時婦女薪資排行前5%的薪水，被認為是一群幸運的「閃亮」女孩，鐳在字面意義上使她們「閃閃發亮」，即使在黑暗中她們的身體也在發光，真正自體發光，有「鬼女郎」的美名。

這些女工整日與鐳元素工作，用舌尖舔舐沾有塗料的畫筆，使作業順暢。然而幾年後，故事翻轉。一開始是揮之不去的疼痛，接著是不會癒合的傷口，從牙齦化膿潰爛，及至顎部腫脹，關節、骨骼粉碎，全身在無止無盡的疼痛中邁向死亡⋯⋯一開始發病的女孩和診治的醫生對疾病一無所知，隨著越來越多女孩發病，鐳的趨骨性和侵害性才慢慢昭顯確立，然而鐳公司自始至終否認鐳具任何毒性，更拒絕任何賠償。

這些曾覺得自己很幸運的鐳女孩們發現自己捲入了二十世紀最大的謊言和醜聞，決定挺身而出，還自己一個公道，然而病情急速惡化，隨著她們一個接著一個痛苦地凋零，她們的時間不多了，她們要讓大眾認識到鐳的毒性，以免企業繼續毒害更多人，在一切太晚之前。

她們的勇氣改變了法律，十多年的訴訟終贏來勝利，更啟發了美國政府對核彈危害的研究，拯救了日後成千上百人的性命。

【鐳（radium）】小百科

1898年居里夫婦發現的化學元素。

鐳是一種放射性物質，是鈾和釷分裂後的產物。

暴露到高劑量會造成罹患骨癌、肝癌、和乳癌的危險性增加

【作者簡介】

凱特．穆爾Kate Moore

以《鐳女孩》登上《紐約時報》和《今日美國》暢銷榜，本書更受到全球最大Goodreads書評網讀者票選為2017年度「最佳歷史書籍」（2017 Goodreads Choice Award for Best History），美國圖書館員2018年「最喜愛的非小說圖書」，美國國家圖書館協會評為 2018 年「非小說類優秀圖書」。

2015年，穆爾執導一部廣受好評的關於鐳女孩的紀錄片《這些閃亮的人生》。後感於鐳女孩故事不應塵封故土，及直到今天小勞工和大企業間不對等關係，促使她完成《鐳女孩》一書。

穆爾寫作的目標是，把人名、數字這些枯燥生硬的史料化為有生命的故事，敘述上採取的立場是，站在鐳女孩身邊，和她們一起經驗每一個重要時刻，希望鐳女孩像是讀者的朋友一樣，因為在事件背後，是一個個各別獨立的鐳女孩的人生。

「當我們今天在媒體讀到類似故事，我們要記得，在新聞頭條和統計數據背後，永遠代表著一個個人──或其他野生生物──的生命正承受傷害。」

穆爾以精采的說故事手法重現偉大歷史事件。她在回憶錄、傳記和歷史等文類有數十年寫作經驗，熱中於政治、說故事以及重現過去的英雄人物。現居英國。她的個人網站。

【譯者簡介】

高紫文

臺師大工業科技教育系畢業，熱愛翻譯，譯作二十餘冊，《永恆的懷疑》、《塔樓》、《失控的正向思考》、《馬特洪峰》、《1940法國陷落》、《狼哨》、《美國狙擊手》、《神鬼交鋒》、《納粹獵人》、《原子城女孩》、《雜碎：美國中餐文化史》等。