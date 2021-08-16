這兩年全球受到新冠肺炎疫情的影響，許多餐飲業、航空業、飯店業等公共場所都被迫停業，也因此造成許多人不幸失業。澳洲一名男子先前便因疫情的關係失業，但他又必須養家餬口，只能當起清潔工增加收入，但沒想到當他拿起前幾日所購買的彩券對獎時，竟意外發現自己獨得頭獎。

根據外國媒體的綜合報導，一名來自澳洲墨爾本（Melbourne）的男子，自疫情爆發後他所工作的地點便遭到政府下令封鎖，他也因此突然失業，但幾年前才剛買下一間房子正在繳貸款，加上孩子還小需要撫養，男子只能臨時找份計時清潔工的工作，與妻子努力撐起家計。

正當他每天被生活壓得喘不過氣、人生陷入谷底時，突然想到不久前所買的彩券「威力球」（Powerball）在近日開獎，他便隨意的拿起彩券看了上面的數字，發現全部都與頭獎號碼一模一樣，讓他瞬間睜大眼睛，完全不敢相信自己竟然中了8000萬澳幣（約新台幣16.4億）的獎金，而且由他一個人獨得，成為澳洲彩券史上最高的個人中獎金額。

男子受訪時表示，在疫情的影響下許多人都跟他一樣生活陷入前所未有的困境，但大家都還是得為生活努力，而這筆獎金他將用來支付房屋貸款、帳單以及孩子的教育費等各項費用，也會拿來幫助其他需要幫助的人度過這段艱困的時間。