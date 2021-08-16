大陸一名男子日前到河邊捕魚，並帶回家料理，還把過程拍成影片分享到抖音上，沒想到竟因此惹禍上身，被警方逮捕；原來他捕到的其中一條魚的真實身分是「中華鱘」，2億年前就已經生存於地球上，是相當古老的珍稀魚類，目前被大陸列為國家一級保護動物。

根據《瀟湘晨報》報導，安徽省蕪湖市南陵警方日前接獲民眾報案，稱在抖音上看見有人疑似非法捕撈「中華鱘」，並且已經分解準備食用，警方接到消息後立即進行影片分析，確認畫面中的魚確實和國家保護動物「中華鱘」非常相似，警方連忙著手調查，得知發布影片的人是居住在弋江鎮新光村的齊姓男子。

當警方到達男子家中時，這條「中華鱘」已經被切成好幾段放置在冰箱內，準備當天中午再拿出來烹煮，警方對現場進行拍照蒐證，並將涉案男子帶回警局訊問，男子透露自己凌晨4點左右獨自到河邊捕魚，途中在一處水坑內發現很多魚，其中就包含了這條「不認識」的魚，帶回家後便和妻子拍攝影片，並透過抖音分享到網路上。

警方把魚樣本送往安徽師範大學野生動植物及其產品鑑定中心鑑定，結果顯示該魚是較為罕見的野生「中華鱘」，牠是地球上最古老的脊椎動物，化石最早發現於中生代三疊紀（2.51億至2.01億年前）的地層中，具有重要的學術研究價值和經濟價值，被大陸列為國家一級保護動物。

目前齊姓男子因為涉嫌非法獵捕、殺害國家重點保護的瀕危野生動物等罪，被南陵警方採取刑事強制措施，並開出高達50萬人民幣（約新台幣214.6萬）的罰單，此案正在進一步辦理中。