無論是哪個國家的老師，給人的印象總是威嚴又受人尊敬，與學生之間難免會保持著一定的距離，但若是打破了那層關係，與學生談起「禁忌戀愛」，難免會遭人非議。越南去年便爆出一起離譜的師生戀，一名離婚的高中男老師，日前將自己的電腦借給同事使用時，同事意外發現他存放在電腦裡的「激戰片」，而且對象還是校內的一名未成年女高中生，事後還將影片公開至網路上，讓所有人看傻眼。

根據越南媒體《kenh14》的報導，一名來自嘉萊省德基縣的男子，在當地的一所高中擔任男老師，先前曾結婚又離婚的他，日前將自己的電腦借給同事帶回家使用，卻忘了將重要的文件及影片收好，讓同事在使用電腦時無意間發現他與校內一名未成年女高中生先前所拍攝的「床上激戰片」。

影片中，兩人激戰的過程不僅相當清晰，尺度也非常大膽，讓該名同事看傻了眼，隨後竟將影片公開至網路上流傳，很快的男子與該名女學生就遭到校內人士議論紛紛，學校只能將男子停職並讓女學生停課，不再進入校園。

嘉萊省教育培訓廳副廳長阮文龍，近日再度接受採訪時表示，目前已將此事上報給相關單位也會依法懲戒，而男子現在已被調離原本的職務、不再進行教學，全力配合警方的調查，校方之後也將會對全體師生進行網路安全以及職業道德的宣導，避免同樣的事情再度發生。