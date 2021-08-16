英國一名搶劫犯在一個月內犯下3起案件，他進入銀行後都會將事先寫好的恐嚇紙條給行員看，並逼迫對方把鈔票交出來，然而他的字跡實在太過潦草，其中2間銀行的行員完全看不懂他想要幹嘛，最終這名搶劫犯竟被請出銀行，場面十分尷尬。

Bank robbery foiled when teller can't read stickup note https://t.co/9tagDYBnMR pic.twitter.com/lawgIYm82U — New York Post (@nypost) August 13 2021

綜合外媒報導，現年67歲的男子艾倫（Alan Slattery）在今年3月18日到一間位於伊斯特本的銀行搶劫，他拿出預先寫好的恐嚇紙條交給行員，然而他的字跡太過潦草，行員根本看不懂他想要幹嘛，只能將他請出銀行，等到艾倫離開後，行員才終於意會過來，剛才的紙條上寫著「你無法阻止我拿到錢，為了其他顧客的安全著想，給我10英鎊和20英鎊的鈔票」。

3月26日艾倫改到聖倫納茲的銀行搶劫，這次他選擇的行員看懂了紙條上的文字，為了保全自己和在場所有人的安全，行員交給艾倫2400元英鎊（約新台幣9.2萬）。食髓知味的艾倫在4月1日再度犯案，他前往黑斯廷斯的銀行搶劫，然而這次行員也還是看不懂他潦草的字跡，並且出手將他推開，艾倫因此受到驚嚇，還沒有拿到任何東西就急忙逃跑。

由於艾倫已經以相同的手法犯下3起搶劫案，警方早就鎖定他，在掌握確切的證據後便把他逮捕歸案，同時還在他的家裡發現了大量預先寫好的恐嚇紙條，並以搶劫和搶劫未遂等罪刑將他起訴，最終艾倫被法院判處6年有期徒刑。