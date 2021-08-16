美國近日雖受到印度Delta變種病毒的侵襲，但不少民眾已關不住悶壞的心，紛紛外出前往山林、海邊走走放鬆心情，也因此造成不少意外發生。一名7歲男童日前跟著家人一同到湖邊遊玩，回家後卻突然身體不適，家人趕緊將他送醫急救仍然回天乏術。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，一名來自美國加利福尼亞州（California）的7歲男童大衛（David Pruitt），日前跟著家人一同前往湖邊戲水、游泳，但回家後卻突然感到身體不適、倒地不起，家人緊急將他送往蒂黑馬縣（Tehama County）內的醫院接受治療，但送醫治療一周後，大衛仍失去心跳宣告不治身亡。

後來家屬同意進行屍檢，醫生從醫檢報告中發現，大衛的體內竟驗出了俗稱「食腦菌」的福氏內格里蟲，這種寄生蟲主要生活在溫暖流動的湖泊或是河流中，在某些泳池中也能發現牠們的蹤跡，一旦人進入受汙染的水域，牠們便能從鼻子進入人體遭到感染，而且牠們會直接侵入人體的大腦，使人致命。

另外，美國疾病預防控制中心報告中也提到，遭到福氏內格里蟲感染時，剛開始會出現劇烈的頭痛、嘔吐，之後就會惡化，肩頸逐漸僵硬，還可能引起癲癇、出現幻覺等症狀，若民眾有以上情況，一定要立即就醫避免悲劇發生。