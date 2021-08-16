不少人外出旅行時，都曾在飯店內遇過無法解釋的詭異現象。外國一名空姐近日分享同事的恐怖經歷，事發當時她正在飯店房間內準備休息，不過門外卻不斷傳來小孩的奔跑、嬉鬧聲，吵得她無法入睡，只好打電話向飯店投訴，然而調閱監視器畫面卻發現走廊上並沒有任何人，讓她瞬間嚇得全身發毛。

根據《LADbible》報導，這名空服員「@danidboyy1」近日在TikTok上傳一段影片，表示自己身為機組人員，經常會搭乘飛機到世界各地，居住許多不同的飯店，也因此常常聽聞一些奇怪詭異的故事，而影片中她所要分享的故事是從同事那邊聽來的，「老實說，這真的讓我毛骨悚然」。

事發當天那名空姐在航班降落後立刻到飯店休息，因為剛結束繁忙的工作，讓她有些精疲力盡，只想趕快睡覺補充精神，然而她卻聽到門外一直傳來孩子們奔跑、嬉鬧的聲音，吵得她根本沒辦法入睡，半個小時後她終於忍無可忍，打電話向櫃檯抱怨，但對方卻回答她所住的樓層僅提供空服員使用，並沒有其他人。

掛斷電話後吵雜聲仍然持續，空姐實在很好奇門外的狀況，於是打開門查看，卻沒有看見任何人，而且吵鬧聲也停止了，困惑的她回到床上準備睡覺，吵鬧聲竟又突然響起，空姐瞬間暴怒，再度打電話給櫃檯客訴，甚至要求調閱監視器，確認走廊上是否有小孩在玩耍。

不過看完畫面後那名空姐卻傻眼了，因為走廊上不但空無一人，她還看見自己開門後，一位不知名的小男孩跟著進了房間，恐怖的景象讓她全身發毛；從此以後他們只要聽到飯店門外有奇怪的聲音，都絕對不會開門。