對於許多人來說，愛情可以無論性別、種族、身高及年紀，但若是兩人的年紀差了將近三輪，還是有可能會受人非議。美國一名61歲的女子，在兒子工作的餐廳中認識了24歲的男子，後來兩人雖失聯了好幾年，再次相遇竟陷入熱戀，甚至即將步入禮堂，讓所有人都傻眼。

根據英國媒體《鏡報》的報導，來自美國的61歲女子薛麗爾麥格雷戈（Cheryl McGregor），因為兒子克里斯（Chris）在一間位於喬治亞州（Georgia）的快餐店擔任經理，因此經常到店內光顧；2012年她認識了當時在裡面工作的15歲男子古蘭麥凱恩（Quran McCain），但沒多久後古蘭就離開了快餐店，兩人也因此失聯。

沒想到2020年11月時，24歲的古蘭在一家便利商店中遇見了擔任收銀員的薛麗爾，兩人因此交換彼此的聯絡方式，並很快的陷入熱戀，展開一段外人無法理解的「嬤孫戀」，古蘭還在TikTkok上設立帳號，分享兩人私底下的恩愛短片，甚至在成人交友平台「OnlyFans」上大方分享各種性愛影片，行事相當大膽。

薛麗爾接受採訪時表示，兩人的年紀雖相差了37歲，古蘭甚至比她其中一個孩子的年紀還要小，但他們仍然彼此相愛，而且性生活相當美滿。另外，她也承認兩人在網路上不時放閃的行為，遭到不少網友惡意攻擊，但對他們來說完全無所謂，反而相當自豪，而且他們最近也已經訂婚，跌破不少人的眼鏡。