大陸一名男子日前和朋友到江邊釣魚，過程中他感覺魚竿有些沉重，以為有大魚上鉤了，沒想到奮力一拉卻發現他釣起來的竟是2枚手榴彈，讓男子和朋友都嚇壞了，急忙打電話報警求助。

根據陸媒報導，海口市蘇姓男子本月8日下午和朋友一起到江邊釣魚，等候許久一直都沒有魚吃餌，再加上天氣有點熱，兩人決定收竿離開，沒想到就在收線的時候，蘇先生突然感覺魚竿有些沉重，以為有大魚上鉤了，興奮地用力把魚竿拉出水面，然而卻發現釣上來的是一個布滿生鏽痕跡的方磚形物體，因為長時間浸泡在水裡，讓他一時無法從外觀辨認出這是什麼東西。

蘇先生透露他和朋友一開始還以為它是個古物，後來他觀察到物體上有2根木棒，另一端則是比木棒稍微大一點的黑色鐵塊狀物，朋友在好奇心作祟之下，伸手拿起物體並估算了一下它的重量，湊近觀察一會兒之後，朋友突然驚呼一聲：「這是手榴彈！」，蘇先生嚇得直冒冷汗，趕緊把物體放到地上，兩個人移動到離它較遠的地方，隨後打電話報警。

派出所接到通報後急忙趕到現場，確認這就是2枚木柄手榴彈，它們曾被用紙包住，由於浸泡在江水中，外面的紙張早就爛掉了，露出來的木製手柄已經腐朽，彈頭處也滿是生鏽痕跡。目前手榴彈已經交由警方保管，等待下一步安全銷毀，未來警方還將進一步調查這2枚手榴彈的來歷。

警方提醒，廢棄砲彈雖然看起來老舊、破爛，但並不等於失效，它們雖然掩埋在地下或掉進溪河中數十年，但仍保存著物理、化學性能，再加上引信等部位腐朽，只要一經碰撞或原來的環境改變了，就很容易引發爆炸，若民眾發現尚未引爆的彈藥等物，一定要第一時間通報警方，交由專業團隊進行處理。