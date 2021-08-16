印度一隻野豹近日闖入人類居住地尋找獵物，在追逐流浪狗的時候，不小心一起跌進了一口深井內，野豹和流浪狗害怕地趴在漂浮於水面的浮木上，模樣看起來相當狼狽，所幸當地居民很快就發現牠們，並通報相關單位前來救援。

綜合外媒報導，這起事件發生在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）阿姆勞蒂縣（Amravati），8月14日上午一隻野豹來到人類居住地附近獵食，盯上了在當地遊蕩的一隻流浪狗，狗狗死命地向前逃命，獵豹則憑藉著優越的奔跑速度緊跟在後，然而這場激烈的追擊戰很快就被突如其來的意外給打斷，狗狗和豹同時掉進當地一口深井當中。

為了不被淹死，原本的掠食者和獵物只能狼狽地一起趴在漂浮於水面的浮木上，兩者之間的距離只隔了1英尺（約0.3公尺），但這時野豹早就沒有吃東西的興致。所幸當地居民不一會兒就發現牠們，立刻通報相關部門，森林官員到達現場後連忙展開救援行動，順利將野豹和流浪狗都平安救出。

Leopard fell into a well chasing a dog in Anjangaon Bari in BadneraAmravati.

Both rescued by our #ForestGuards this morning. #RapidRescueTeamForestAmravati reached the site immediately & got them out safely.

The Leopard has been treated & doing well

PC #FGAmolGawner pic.twitter.com/unulPYRIRv — Jayoti Banerjee 🇮🇳 (@jayotibanerjee) August 14 2021

事後一名森林官員班納吉（Jayoti Banerjee）在推特上公布後續消息，指出野豹在掉落井裡時受到了輕傷，不過目前已經接受治療，恢復狀況良好，並分享了野豹的影片；有其他網友也相當關心流浪狗的狀況，要求她PO一張狗狗的照片，對此班納吉表示，流浪狗在被救出後就快速逃離現場，不過她能保證牠絕對是安全且健康的。