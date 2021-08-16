一般人若是遇到下雨天，都會想要趕緊回家，尤其是騎乘機車的人更不想淋得全身濕答答。不過大陸一名男子日前在回家的路上突然下雨，他竟然在等紅路燈時突然拿出洗髮精在大馬路上洗起頭髮，讓路過民眾全傻眼。

根據大陸媒體《平安南京》的報導，一名來自江蘇南京的男子，日前騎車騎到一半突然下起大雨，他便在等紅綠燈時突然從某處拿出自備的洗髮精，接著就在大馬路上搓出超多泡泡洗起頭來，等到綠燈時他又繼續騎車，但沒再戴上安全帽，讓所有路過的民眾看傻了眼，並將這一幕拍了下來放在網路上。

警方後來循線找到了該名男騎士，他表示當天他是騎車去附近的游泳池游泳，沒想到游到一半時突然下起大雨，他只好趕緊起身回家，但回家的途中又再次下雨讓他全身都淋濕，心情不太爽快，因此他在等紅燈時索性拿出洗髮精洗頭，一解心中的鬱悶。

而警方則表示，當時男子雖是在停車的情況下洗頭，但後來因頭髮上還殘留泡沫沒有戴上安全帽，造成自身及其他用路人的安全受到威脅，因此還是將男騎士帶回警局進行交通安全教育，也依法向他開單警告。

網友看到影片後則是紛紛留言「真是太節約了，連雨水都不能浪費」、「哥洗的不是頭，是一種感覺」、「警察先生絕對不懂頭髮沒洗乾淨的黏膩感，是要怎麼戴安全帽呢？」、「媽我洗個頭就上電視了」。