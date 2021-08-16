近期正逢農曆7月，不少華人對於這段時間相當敏感，也傳出不少靈異現象。這幾日網路上流傳了一段健身房的影片，一名身材壯碩的男子獨自前往健身房運動時，竟遭到一股「不明怪力」在地上拖行，讓他嚇得趕緊逃跑。

TikTok帳號為「@carlosruizoficiall」的外國男子卡洛斯魯伊斯（Carlos Ruiz），近日在個人社群平台上公開了一段詭異的靈異短片，引起網友們熱烈討論。影片中，可以看到一名身材壯碩、穿著黑色運動衣的男子獨自進入健身房中暖身準備運動，但他身後的訓練繩不明原因開始晃動，周圍卻沒有其他人。

當該名男子準備到一旁拿取健身器材時，靜置在地上的一顆健身球也突然朝向他滾動而來，男子看到後感到不太對勁，趕緊拿起隨身物品離開健身房，但他還沒靠近門，就被一股詭異的力量勾住了右腳腳踝，讓他瞬間摔倒在地不斷掙扎，過了幾秒鐘以後男子才順利站起，倉皇的跑下樓並離開現場。

而這段影片公開後，吸引超過100多萬人點閱，網友紛紛留言「這太可怕了，分明就沒有人」、「很顯然的他撞到鬼了」、「真的是超自然現象」、「這應該不是整人影片吧？」、「害我以後不敢自己去健身房了」、「太誇張了，難道他遇到了頑皮鬼嗎？」、「我光看影片就起雞皮疙瘩」。