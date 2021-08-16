大部分的狗狗都非常活潑好動，喜歡跟著主人到處溜達。外國一名飼主日前暫時外出移動卡車，沒想到家裡的哈士奇得知後竟委屈地趴在沙發上，仰頭不斷哀號，聲音聽起來就像是「空襲警報」，讓其他家人都感到哭笑不得。

女網友「@ viceugenio」家中飼養了一隻非常黏人的哈士奇，她經常會在TikTok上分享愛犬有趣的日常生活片段。近日男飼主暫時出門移動卡車，哈士奇得知主人出門沒有揪牠以後，竟哀怨地趴在沙發上，仰起頭開始不斷發出像是「空襲警報」的哀號，一旁的女網友雖然試圖安撫牠，但卻沒有任何效果，讓她感到哭笑不得。

影片曝光後不少網友都覺得十分有趣，紛紛笑說：「這隻狗身體裡是住了一隻公雞嗎？」、「叫聲也太大了，我感覺在韓國都可以聽得到」、「真的是一隻戲精男孩哈哈」、「聽起來牠真的受了很大的傷害～」、「誰能拒絕受過音樂訓練的狗狗？牠完美掌握了高音！」、「我決定把牠的叫聲設成鬧鐘鈴聲」。

事實上這隻哈士奇經常用「空襲警報」的叫聲來表達自己的不滿，每當不能出門，或是最愛的「爸爸」拋下自己離開家裡，牠就會開始「鬼哭神號」，不管誰來安慰都沒有用。但有趣的是，雖然哈士奇幾乎每天都會發出慘烈的叫聲，但他們的鄰居卻從沒有抱怨過，反而還非常喜歡牠這樣戲劇化的反應。