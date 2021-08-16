英國大型貓科動物保育區去年誕下一隻可愛的雪豹寶寶，飼育員便不時在網路上公開小雪豹的生活側拍，但沒想到平常給人威武兇猛的雪豹，向飼育員撒嬌時竟像奶貓一樣，瞬間融化一票網友。

根據外國媒體的綜合報導，英國大型貓科動物保育區（The Big Cat Sanctuary）自從在社群平台TikTok上設立官方帳號「@thebigcatsanctuary」後，便經常分享園區內的獅子、老虎以及豹等貓科動物的生活側拍及知識短片，讓網友們更了解這些動物的生活型態。

去年英國大型貓科動物保育區誕下了可愛的雪豹寶寶後，便在官方帳號上曬出小雪豹與飼育員互動的影片，而去年所拍攝的影片，近日又在網路上瘋傳。影片中只見小雪豹一看到飼育員便急沖沖的衝向飼育員以及鏡頭，接著發出如小奶貓一般的可愛叫聲，讓網友聽到後瞬間融化，紛紛留言「天哪！叫聲實在太可愛了」、「原來牠也是隻小奶貓」、「好想把牠抱緊處理」、「牠的腳肥肥短短的太萌了」、「這影片我可以重複看上好幾遍」。

6月份時園方也更新了小雪豹的近況，軟萌的打哈欠畫面同樣融化一票網友，紛紛留言「果然還是小寶寶」、「天哪！我要被牠融化了」、「真是個美麗的動物」、「雪豹真是我最愛的動物之一」。

事實上，被稱為「雪中之王」的雪豹，主要棲息在中亞的高海拔地區，擁有灰白色的外皮及黑色斑點，炯炯有神的眼神及優雅的姿態，讓不少人對他們相當喜愛，也因此成為盜獵者的目標，加上近幾年氣候變遷，使雪豹數量急遽下降，曾一度被列為瀕危動物。