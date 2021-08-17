不少父母都喜歡透過影像紀錄孩子的成長過程，近日大陸一對父母迎來新生兒，想要拍攝一段溫馨短片留念，他們先將孩子的手包覆住，希望製造出類似「花苞層層綻放」的效果，然而當他們輪流將手掌打開，露出最裡面的嬰兒小手時，他竟突然豎起中指，讓父母兩人瞬間笑翻。

微博「人類行為圖鑑」昨（16）日傍晚分享了一段影片，一對父母為了替剛出生不久的孩子紀錄童年，特地設計一個溫馨的橋段拍攝影片，只見畫面中父母的大手包覆住新生兒的小手，接著一層層打開，沒想到最後露出新生兒握拳的小手時，他卻突然變換姿勢，在鏡頭面前比出中指，讓這對父母瞬間笑到不行。

影片曝光後立刻吸引大量網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過1100萬，不少人都覺得寶寶的行為十分搞笑，紛紛留言：「這中指豎的太標準了」、「一出生就放蕩不羈」、「孟婆湯沒喝吧」、「這孩子從小就聰明，給予這個善意世界最誠摯的問候」、「我長那麼大沒見過這麼囂張的嬰兒」、「我妹妹剛出生就是豎中指，護士姐姐們看了都在笑」。

事實上「寶寶比中指」的事件經常發生，在英國曾有孕婦去照超音波時，就看見腹中的胎兒豎起中指，雖然只維持幾秒時間，但仍讓孕婦和醫生感到不可置信，而孩子的爸爸則十分興奮，事後將這罕見的超音波照片分享給親朋好友，更開玩笑地說以後等孩子長大，一定會拿出這張照片調侃他。