自從美國宣布退出阿富汗後，阿富汗便再次陷入恐慌中，卻還有人選擇在這時候去那冒險。英國一名男大生想趁著年輕時訓練自己的膽量，在Google上搜尋了「最危險的國家」後，他便獨自買了機票飛到阿富汗度假，沒想到他才剛下飛機沒多久，首都就遭到武裝組織塔利班攻陷，讓他相當傻眼。

根據外國媒體的綜合報導，來自英國的21歲男大生邁爾斯勞特利奇（Miles Routledge），在當地就讀羅浮堡大學（Loughborough University）的4年級。而心中充滿冒險精神的他，一直希望有機會能夠前往「世界上最危險的國家」冒險旅遊，增加自己的見識，在一家金融公司結束暑期實習後，便決定要在畢業前做一件「大事」，於是在Google上搜尋了「最危險的國家」的關鍵字，他就立即訂了一張機票前往戰亂中的阿富汗。

沒想到，當邁爾斯抵達阿富汗首都喀布爾（Kabul）2天，武裝組織塔利班就攻進了首都，整座城市一片混亂、民眾四處逃竄，讓邁爾斯相當傻眼，趕緊找尋能夠回國的辦法，但所有的商業航班都因戰亂被取消，英國駐喀布爾的大使館也無暇回覆他，邁爾斯只好透過網路直播平台Twitch隨時更新他的狀況，並表示「已做好死亡的準備」，網友們紛紛為他打氣，希望他能平安回國。

據了解，目前受困於阿富汗的英國公民大約還有4000名，英國駐喀布爾的大使館正試圖營救這些公民，而邁爾斯目前所住的飯店也還算安全。邁爾斯接受媒體連線採訪時表示，出發前他雖知道美國撤兵，卻沒想到阿富汗政府會這麼快就倒台，因此當初不認為有什麼問題，而且他原本以為最壞的情況可能是中毒或是腸胃炎，沒想到會是這樣的結果，現在只能祈求上帝的眷顧，讓他順利回家。