委內瑞拉一對夫妻1年前帶愛犬看獸醫時，途中發現一隻受傷的小樹懶，為了幫助樹懶能夠返回野外生活，他們便將樹懶帶回家照顧，夫妻倆之後甚至還開樹懶照護中心，專門幫助受傷的樹懶，朝夕相處下，樹懶也與夫妻倆的愛犬成為朋友，其中一隻樹懶在回到野外前不斷摸小狗，似乎在向對方道別，畫面讓人看了非常感動。

根據《Businessinsider》報導，胡安（Juan Carlos Rodríguez）和妻子海蒂（Haydee）1年前載愛犬「Seven」至獸醫院時，途中發現一隻勾到電線受傷的小樹懶，夫妻倆便趕緊將樹懶帶至醫院，發現牠的後肢和左臂爪子受傷嚴重，導致牠生活無法自理，就算放回野外也難以生存。

夫妻倆為了讓小樹懶能好好生活，便決定收養牠，並取名為「Chuwie」，之後還成立樹懶照護中心「Chuwie El Galan」，用於拯救受傷的樹懶，幫助牠們康復後再放回野外，由於夫妻倆都不是獸醫，沒有動物相關的醫療知識，他們多次向智利和哥斯大黎加的專家尋求建議，了解如何照顧樹懶。

夫妻倆於2020年6月9日成立照護中心，迄今他們已照顧40多隻樹懶，不過最初的「Chuwie」無法在野外生存，目前仍與夫妻倆生活在一起，而他們也常在社群媒體分享樹懶的日常，被救回來的樹懶朝夕相處下，也與夫妻倆的愛犬「Seven」成為朋友，其中一隻樹懶回到野外前不斷撫摸「Seven」，還親暱地靠近嗅聞，似乎是在與對方道別。

海蒂表示，「我與丈夫成立照護中心就是希望這裡可以成為樹懶們的NASA，對相關知識進行更多研究」，未來希望擴展照護中心，能夠一次收容治療50隻樹懶。近日他們在停車場附近發現一隻受傷樹懶「43」，夫妻倆花了9天時間治療牠的眼傷和呼吸道感染，並於今年7月30日讓牠返回森林，看了「43」緩緩離開照護中心，也讓夫妻倆覺得這一切做的非常值得。