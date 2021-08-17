現在大多數國家都實行一夫一妻制，雖然偶爾仍會看到有些男子擁有2名以上的妻子，不過卻很少聽聞有實行「一妻多夫」的家庭。印度有一名女子就同時嫁給了夫家的5名兄弟，每晚都在同一張床上睡覺，還得負責一家人的生活起居，罕見的事跡讓他們受到眾人關注。

綜合外媒報導，現年28歲的拉喬（Rajo Verma）居住在北阿坎德邦德拉敦附近的偏遠村莊，2009年時和「大老公」古杜（Guddu）結婚，不過由於當地風俗的關係，拉喬必須同時嫁給古杜的其他4個兄弟，分別是39歲的白居（Baiju）、35歲的桑特拉姆（Sant Ram）、33歲的戈帕爾（Gopal）和26歲的迪內甚（Dinesh）。

拉喬透露自己的母親也嫁給了3兄弟，因此早就已經做好心理準備，必須同時嫁給丈夫的兄弟，但剛開始要和5個丈夫生活還是有些尷尬，「不過現在我已經習慣了，他們全都是我的丈夫」，拉喬甚至還自豪地表示：「與世界上大多數的妻子相比，我比她們得到更多的關注和愛」。

儘管不得不和兄弟一起「分享」自己的老婆，古杜卻表示自己不會因此感到忌妒，更稱他們是一個「幸福的大家庭」。如今拉喬已經為5兄弟生下一名兒子，雖然不知道孩子真正的親生父親是兄弟中的哪一人，但他們並不在意，每個人都相當愛護、照顧他。

據報導稱，一妻多夫原本在印度非常普遍，但隨著社會發展逐漸沒落，目前仍可在偏遠地區、少數民族或貧窮的村莊中看到這項傳統，女子通常會同時嫁給丈夫的兄弟，男子則占據社會主導地位；人類學家認為這個傳統應該源於古印度的梵文史詩《摩訶婆羅多》，其中旁遮國木柱王的女兒「黑公主」就嫁給了般度族的5兄弟，以保護她的家族土地。