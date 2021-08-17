七夕情人節對於華人情侶來說，是除了西洋情人節之外相當重要的節日，因此不少人都會在這天與心儀的對象度過浪漫的一天，但對於大陸一名女子來說卻是最可怕的一天，因為當天她起床時發現，她的頭髮竟莫名禿一塊，一問才知道竟然是兒子送給她的「七夕禮物」。

根據大陸媒體《時間視頻》的報導，一名來自大陸的夏姓女子，在七夕情人節當天起床照鏡子時，竟發現自己的頭上禿了一大塊，疑似被人拿剃刀刮過，讓她相當崩潰，衝出去外頭詢問丈夫，而丈夫看到後則是忍不住大笑出來。

一問之下才知道，原來先前為了幫孩子剃頭髮並避免他亂動，夏女便選擇在孩子熟睡後才偷偷拿出電動剃刀幫他整理頭髮，而七夕前一晚她因為熬夜，所以隔天起的比平常晚，孩子見狀後就有樣學樣的趁她熟睡時，拿出剃刀幫她剃頭，並表示想給媽媽一個驚喜，讓夏女又好氣又好笑，還將整個過程拍了下來。

後來因為髮型太過詭異，夏女便乾脆將剛燙過的俏麗短髮整個剃掉，變成俐落的光頭，但影片最後她還是忍不住的哭出來表示，頭髮是女生的第二張臉，雖說是小孩送的禮物，但她看到丈夫狂笑不止，還是讓她有些難過。

網友看到影片後也紛紛留言「一定是爸爸趁機報復，鼓勵他這麼做」、「這樣真的不行要好好教一下」、「讓孩子自己拿剃刀還真危險」、「一定得教育一下省的明年又來一次」引發熱議。