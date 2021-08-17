英國一對情侶近日到鄉間旅遊，當時2人在湖邊拿出手機自拍，不料卻發現他們的頭髮都呈現高高豎起的詭異模樣，這對情侶瞬間覺得大事不妙，急忙躲回車上，上網一查以後才驚覺他們差點就成為被閃電擊中的受害者，意外的直覺順利救回他們的性命。

Edinburgh woman shares chilling picture that shows how close she was to lightning - Edinburgh Live https://t.co/ecdDGWALyO pic.twitter.com/1eDcGRS4Dz — Jeff Thompson (@jeffjthompson) August 10 2021

根據《太陽報》報導，蘇菲亞（Sophie Pass）和男友理查（Richard）日前到位於蘇格蘭的鄉間旅遊，游完泳後2人決定到湖邊散步，以欣賞美景來結束一天的行程，走到一半蘇菲亞拿出手機自拍，這時理查發現她的頭髮呈現高高豎起的詭異模樣，蘇菲亞也注意到理查的頭髮有些雜亂，2人頓時覺得不太對勁，因此快速躲回車上，在途中他們也告知其他遊客這個經歷，雖然當時氣候穩定，只有下一點毛毛雨，但大家還是聽話地回到車內。

剛坐上車不久，現場就開始下起大雨，但並沒有任何雷電，蘇菲亞好奇上網一查，才發覺原來剛剛頭髮會豎起，都是因為閃電襲擊前產生的靜電導致，他們差一點就要成為被閃電擊中的受害者，讓她忍不住驚呼：「我們實在太幸運了！」。

《國家地理》也曾解釋過這種現象，稱頭髮在暴風雨中豎起並不是好兆頭，這代表正電荷正在透過你，直達暴風雨的的負電荷，最好的解決辦法就是盡速進入室內。英國氣象局也提醒，若是在空曠地區遇到類似情況，最好要和樹木、電線桿以及金屬物體保持安全距離，因為這些東西也會傳導並吸引閃電。