上班途中若遇到老虎，恐怕會嚇壞不少人。大陸吉林省一名男子日前搭計程車上班，豈料在山路上偶遇一隻野生老虎，當時他並未感到緊張，反而非常興奮，隨手拿起手機拍攝，不過由於老虎一直未離開，他們也在原地僵持數分鐘，進退兩難。

根據《沸點視頻》報導，居住在吉林省琿春市的孟姓男子15日搭計程車上班時，在山路上遇到一隻野生東北虎，牠在馬路中央悠哉閒晃，擋住他們的去路，而老虎看到車子時，也未感到害怕，甚至還朝著計程車的方向看，讓孟男覺得非常有趣。

孟男隨後拿出手機拍攝，並將影片分享至網路，意外引發討論，孟男受訪時提到，「老虎在路上站著瞅我們挺長一段時間，然後溜溜達達地迎面往我們這邊走來，走了幾公尺遠後，又扭頭往回走了」、「感覺老虎就像在自己家一樣，悠閒散步，挺自在的」，老虎最終待了3、4分鐘就離開。

孟男進一步提到，目測該隻老虎高約半公尺，體重約150公斤，該路段是他上班的必經之路，他雖然在當地住了10幾年，也曾聽過鄰居有在山上遇老虎的經歷，不過這是他第一次看到野生老虎，因此感到非常新奇，但也不免感到擔心，「自己走這條路還是有點害怕」。而目擊的司機則表示，當時自己完全不害怕，「怕啥！我都看過3次了，連黑熊都看過，更別說老虎了」。

吉林省琿春市東部的野生動物種類多樣，有東北虎、豹、梅花鹿、紫貂等，當地還有東北虎自然保護區，一名李姓住戶表示，「在琿春遇到老虎、豹都是很常見的事，去年在距離魅力溪谷約幾百公尺處，我就遇到了一隻老虎」，而琿春市春化邊境派出所員警表示，老虎有時會出沒於琿春市，但一般都不會跑進人類生活的區域，民眾若是遇到老虎，可向警察或林業局求助。