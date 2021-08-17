鱷魚生性兇猛，是自然界中最恐怖的掠食者之一，只要獵物到牠們的口中都很難逃脫。近日美國一名女飼育員在向遊客解說時，突然被鱷魚狠狠咬住手部，為了自救她進到水池內，試圖用腿控制鱷魚的行動，而一旁的男遊客見狀，也立刻跳進圍欄內壓制鱷魚，成功將女飼育員救出。

綜合外媒報導，這起事件發生在美國猶他州鹽湖城（Salt Lake City）郊區某間爬行動物館，本月14日女飼育員琳賽（Lindsay Bull）照常向遊客們進行解說，並打開圍欄準備餵食鱷魚，沒想到下一秒竟慘遭攻擊，鱷魚一口咬住她的手不放，琳賽先推了一下鱷魚的頭，示意牠鬆口，但鱷魚卻越咬越用力，甚至開始使出大絕招「死亡翻滾」。

為了確保自己的手臂不會被扭斷，琳賽只能跨進水池中，用雙腿緊緊夾住鱷魚的身體，跟著牠一起旋轉，一旁的男遊客唐尼（Donnie Wiseman）見狀，立刻大吼求救：「我們這裡遇到了麻煩！」，接著衝進圍欄內幫忙，在琳賽的指示下，他用全身的力量壓制住鱷魚的身體，琳賽則保持冷靜尋找脫困的最佳時機，另一名男遊客托德（Todd Christopher）見鱷魚鬆口了，連忙將琳賽拖出水池，隨後唐尼也安全地離開了鱷魚池。

事後琳賽被送往醫院治療，目前恢復狀況良好；爬行動物館的老闆謝恩（Shane Richins）非常感謝唐尼和托德的幫助，「我沒想到一般的遊客會伸出援手，事實上沒有受過訓練的員工都不可能這樣做，更何況是一般人，所以他們主動跳進圍欄內幫忙，真的是一件很有勇氣的事情」，謝恩也指出未來將會針對此事進行檢討，並改進和鱷魚相關的規定，以確保每一名員工的安全。