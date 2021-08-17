寵物救主人一命！英格蘭康沃爾郡一名83歲婦人日前失蹤，警方進行搜尋未果，讓家人非常擔心，一名幫忙找人的鄰居發現，婦人的愛貓竟待在農場的玉米田附近，不斷喵喵叫，讓他驚覺不對勁，走進玉米田才發現，婦人摔進一旁21公尺深的溪谷裡，所幸有愛貓守在旁邊，婦人才得以獲救。

根據《天空新聞台》報導，康瓦爾郡博德明（Bodmin）一名83歲婦人15日外出後就失蹤，38歲鄰居朗繆爾（Tamar Longmuir）發現後趕緊報警，但警方搜尋婦人常去的山路，都未發現她的蹤跡，之後又搜索婦人經營的農場，同樣未看到她的身影。

朗繆爾隨後發現，婦人飼養的愛貓Piran，竟然停在玉米田的出入口，讓他驚覺不對勁，表示「這一隻貓非常黏主人，看牠在玉米田附近徘徊，而且不斷喵喵叫，我便決定走進玉米田裡尋找」，由於當時作物已長到2公尺左右，且只有一條小徑可以進入，因此找人並不容易，朗繆爾只能一邊走一邊喊婦人的名字。

朗繆爾走到玉米田盡頭，準備轉身離開時，突然聽到一陣微弱的叫聲，他才發現婦人跌落一旁21公尺深的溪谷，且卡在帶刺的鐵絲網上好幾個小時，朗繆爾趕緊向救護人員求助，花了2小時成功救出婦人，並讓她搭乘直升機送往醫院治療，所幸婦人並無大礙，目前精神狀況良好，此次也被分享至臉書粉專「Bodmin Police」，不少人直呼朗繆爾和貓Piran是英雄。