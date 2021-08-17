一般人都知道，在加油時不能點菸避免起火爆炸，但沒想到連在停車場也不能隨意點菸。南韓2名男子日前在一處住商混合型公寓的地下停車場點菸，沒想到座車的後座卻突然爆炸起火，其中1名男子逃生不及遭到燒傷，附近的車輛也接連燒毀，現場一片狼藉。

根據南韓媒體的綜合報導，這起事件發生在本月11日，2名30多歲的洗車承包商職員受到雇主委託前往忠清南道天安市某住商混合公寓，就在他們進入地下2樓的停車場後，其中1名男子便叼起香菸準備抽幾口再開始工作，沒想到當他一點火，他們所開的7人座轎車後座竟爆炸起火，路過的民眾被嚇了一跳趕緊報警處理。

透過大樓的監視器畫面可以看到，爆炸當時原本坐在前座的男子趕緊跳出門外，不停滑手機；另一名男子則是無助的在周圍走來走去，最後因突如其來的爆炸造成2度灼傷，接著火勢一發不可收拾，接連燒毀了當時停放在周圍的44輛車，將近600多輛車受到黑煙波及，其中有不少是進口豪車，另外還有14名住戶因此被濃煙嗆傷送往醫院急救，100多名居民則逃至屋頂及屋外疏散，等待警消救援。

而消防人員抵達現場後，花了3個小時的時間才將火勢控制。經過警方調查，疑似是車上的高壓洗車機的瓦斯外洩，才會在男子點菸時爆炸起火，全案仍在調查當中，但這起事件粗估損失近19億韓元（約新台幣4500萬元）。