美國一名男子為了尋求快感，竟在尿道中塞入6顆豆子，想要將其射出，沒想到豆子卻卡在尿道中出不來，讓他十分痛苦，雖然試圖用鑷子把豆子夾出，卻沒有成功，最終只好求助於醫生，在手術過後終於順利把豆子全部取出。

Jack and the bean block: Man gets six kidney beans stuck in penis while trying to 'express' himself https://t.co/cKRZhp2ygu pic.twitter.com/PzVgoTKXNQ — New York Post (@nypost) August 13 2021

根據《紐約郵報》報導，這起事件被發表在醫學期刊《泌尿外科病例報告（Urology Case Reports）》，美國密西根州一名男子為了尋求快感，在尿道中塞入6顆豆子，想在射精的時候一起將它們射出，沒想到最後卻失敗了，6顆豆子就這樣卡在尿道中出不來，後來男子嘗試以尿尿的方式將豆子排出，卻沒有成功，他著急地拿著鑷子想要把豆子夾出來，也以失敗告終，讓男子感到十分痛苦。

無奈之下他只好前往醫院請求協助，醫生詢問過後男子坦言自己並不是第一次塞豆子，但以前從沒一次塞過這麼多顆，所以不知道這樣會造成尿道堵塞。醫生了解狀況後，先照X光確認豆子的大小和位置，結果顯示每顆豆子的長約15毫米、寬約7毫米，其中一顆甚至差點進入膀胱。

醫生先幫男子塗上麻藥，並以擠壓的方式把最接近外面的豆子取出，第二天再進行手術，用管子將男子的尿道口撐開，接著以類似鑷子的工具將剩餘的5顆豆子全部取出。手術隔天男子便順利出院，對此醫生表示，其實男子非常幸運，因為如果豆子膨脹過大的話，就沒辦法透過侵入性手術取出，還好他只有尿道受到輕傷，成功保住了自己的「命根子」。