他晨泳換氣驚見活春宮 情侶脫光爬懸崖啪啪 動作全看光

澳洲雪梨近日因新冠肺炎疫情再度爆發而封城，但許多民眾依然不管政府的禁令外出旅遊，甚至在海灘旁的懸崖上演「活春宮」，讓路過的民眾全看傻了眼。

根據澳洲媒體《News.com.au》的報導，澳洲新南威爾斯州疫情再度爆發，當地政府只好祭出嚴格的防疫措施，嚴禁民眾外出旅遊，以及離開政府管轄範圍，一律只能從事「鍛煉身體」或其他必要的活動，此令一出遭到大批民眾反彈，但也有人因此找到漏洞。

一名澳洲攝影師史卡特魯賓遜（Scott Robinson），日前帶著防水相機前往邦代海灘（Bondi Beach）晨泳，在他游泳到一半浮出水面換氣時，突然看到岸邊懸崖上有一對全裸的情侶，正在大庭廣眾之下進行「愛的連結」，讓他看到後相當傻眼，趕緊把這驚人的畫面拍了下來，並上傳至網路上與網友分享。

只見照片中，男子背對著大海，與背靠在岩石上女子忘情激戰，周圍沒有任何的遮蔽物，即使懸崖距離地面有好幾公尺，他們的動作依然清楚可見，讓男子忍不住在貼文中寫道「疫情封鎖期間，這樣算戶外娛樂還是運動呢？」，引發網友熱烈討論。

網友紛紛留言「你不懂，他們確實在做有氧運動」、「又攀岩又啪啪，絕對是有氧運動無誤」、「他們可能覺得疫情期間大家都在家裡，沒人知道他們爬上岩石做愛的運動」、「他們只是把在家的運動搬到通風良好的地方而已」。