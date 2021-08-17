大部分的貓咪性格都比較敏感怕生，因此很少有飼主會帶著愛貓一起外出散步。近日一段影片在網路上瘋傳，外國一名白髮老翁帶著貓咪到公園散步，途中經過一座鞦韆，貓咪竟主動爬上座椅，老翁見愛貓想玩也順從地幫忙「推高高」，溫馨的畫面讓不少網友都感到相當神奇。

俄羅斯男網友「@ said_xxl」日前在TikTok上分享了這段影片，只見一名白髮老翁牽著一隻灰色貓咪，一起到公園散步、曬太陽，過程中他們經過了一座鞦韆，貓咪想了一會兒以後，竟主動跳上座椅，靜靜等待心愛的主人幫忙把自己「推高高」。

老翁見到愛貓的行為似乎早就習以為常，先是向後拉著牽繩來回晃動，隨後乾脆直接站到愛貓身旁，用手幫忙把鞦韆擺盪的更高，貓咪看起來玩得十分盡興，一邊搖擺著自己的尾巴，一邊享受著「推高高」的樂趣，完全沒有要下來的意思。

男網友在旁邊目睹全程覺得很有趣，於是拿出手機拍了下來，並發文寫道：「這就是莫斯科的日常」。影片曝光後，截至目前為止觀看次數已經超過700萬，不少人都對於貓咪玩鞦韆感到十分神奇，紛紛留言：「阿公帶著毛孫到公園玩耍」、「原來這就是『毛小孩』這個名稱的由來」、「膽子大、平衡力好，這隻貓成精了吧」、「阿公會不會盪的太高了啊哈哈」、「這種程度對貓來說應該等於人類在玩海盜船吧」、「看來這是每次出門溜達的必經路線了～」。