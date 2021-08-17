猛獸也會賣萌！美國紐約一對夫妻成立孤兒野生動物中心，專收受傷且無人照料的野生動物，其中獲救的熊在朝夕相處下，與夫妻倆發展出超越物種的友誼關係，日前園區內的一隻棕熊似乎想與主人撒嬌，不斷發出呼嚕聲，還熊抱對方，賣萌的模樣與牠碩大的體型，形成強烈對比，也讓不少人直呼可愛。

綜合外媒報導，吉姆（Jim Kowalczik）與妻子蘇珊（Susan）在紐約州奧蒂斯維爾（Otisville）成立孤兒野生動物中心「Orphaned Wildlife Center」，主要收容收傷的動物，例如熊、鹿、貂和黃鼠狼等，待牠們康復後再放回野外，不過裡面的熊因受傷或太習慣圈養，導致牠們無法在野外生活，因此獲救後多數都待在中心裡生活。

2016年吉姆曾釋出與1500磅（約680公斤）的科迪亞克棕熊Jimbo玩耍的影片，由於畫面非常溫馨，因此在當時引發討論，也不難看出吉姆與動物的深厚感情，而近日他與園區內一隻重達370磅（約167公斤）的敘利亞棕熊Amy一起玩，一人一熊在水邊開心玩耍，期間Amy還舔吉姆的臉頰，並從背後抱住他，發出撒嬌的呼嚕聲。

當熊在幼年階段時，牠們哺乳、開心或感到特別舒服時，就會發出類似貓的呼嚕聲，而成熊也會有類似的聲音，只是聲音較低沉，且比較少見，而Amy已經是一隻成熊，但仍會發出呼嚕聲向吉姆撒嬌，可見他們的感情非常好，吉姆也常在YouTube分享他與熊互動的影片，讓不少人直呼「好像童話故事的畫面」。