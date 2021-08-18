一般人若是遇到車禍或是意外發生，通常都會被嚇到驚慌失措，但有些人無論發生什麼事情都能相當淡定。印度一名男子日前開車發生嚴重車禍，遭到路旁一根10公分粗的的鋼管刺穿胸腔，被醫護人員緊急送往醫院急救，但過程中他不但沒有被痛暈，還相當鎮定的看著醫生為他開刀。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，來自印度旁遮普邦巴廷達市（Bahinda）的42歲男子辛格（Hardeep Singh），日前開著小貨車外出時，竟在路上突然爆胎，造成車子失控撞上路旁擺放的障礙物，加上撞擊力道過大，使一旁一根長1.8公尺、寬10公分的鋼管直接刺穿擋風玻璃插入他的胸腔，讓路過民眾全被嚇傻，趕緊報警處理。

醫護人員將辛格送往醫院急救時，發現他不僅肋骨及肩胛骨斷裂，刺穿辛格胸腔的鋼管，甚至只距離他的心臟只有0.5公分，全身還有多處骨折，但神奇的是辛格的其他器官沒有任何損傷，他在送醫的過程中也沒有痛到昏迷，而且意識非常清楚。

另外，由於鋼管刺穿的位置相當危險，醫生只好拿出電鋸慢慢將鋼管切開，但辛格卻相當淡定的看著醫護人員拿出開刀的器具，絲毫沒露出害怕的表情，讓現場所有人相當震驚。

最後，醫療團隊花了將近5小時，才將那根超粗的鋼管從辛格胸腔取出。醫生表示，若是鋼管再稍微偏一點辛格恐怕已經沒命，現在辛格雖還待在加護病房中觀察，但身上的傷口只要處理乾淨、避免感染，就能逐漸康復。