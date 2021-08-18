巴西一名飼主近日帶著愛犬外出散步，沒想到狗狗在水坑喝水的時候，突然遭到躲在草叢中的巨蟒攻擊，牠的身體緊緊被蟒蛇纏住、無法動彈，飼主見狀十分著急，拿起附近的木棍和鐵鍬就往蟒蛇的頭部猛砸，所幸最後成功救回愛犬的性命。

根據《每日星報》報導，這起事件發生在巴西聖保羅，7月31日男子卡利尼奧（Carlinhos Brasil）和朋友一起帶著愛犬萊恩（Lion）外出散步，途中萊恩在一處水坑前喝水，豈料草叢裡突然竄出一條4.6公尺的巨蟒，緊緊纏住萊恩的身體，一群人見狀全都嚇一大跳，立刻上前拯救萊恩。

從影片中可以看到，卡利尼奧的朋友幫忙抓住了蟒蛇的尾巴、不斷向後扯，他則拿起一旁的粗木棍瘋狂擊打蟒蛇的頭部，試圖讓牠放開愛犬，但打了一陣子都沒有效果，隨後卡利尼奧換了一把鐵鍬，持續朝蟒蛇的頭部攻擊，幾分鐘後蟒蛇終於有所動搖，鬆開了原本緊緊纏繞住萊恩的身體。

然而萊恩因為長時間被勒住，早已失去知覺，卡利尼奧為了拯救愛犬，替牠做了長達40分鐘的CPR，才終於恢復意識，一群人急忙將牠送醫治療，所幸萊恩只有脖子、耳朵、口鼻等部位受到外傷，健康狀況並沒有大礙。卡利尼奧回想當時的情景仍心有餘悸，「我以為就要失去萊恩了，但感謝上帝，牠還活著」，如今萊恩恢復狀況良好，又可以繼續和主人一起玩耍、到處散步了。