國外一名23歲女網友日前收到一段男友傳來的「可愛假期回憶」影片，她在看了約莫10秒左右就順手分享給媽媽，卻沒發現影片結尾有小倆口自拍的性愛片段，事後媽媽也「已讀不回」，讓她著急的在網路論壇《Reddit》發文求助，掀起熱議。

原PO指出，先前跟男友出遊約會時，曾用男方手機拍下幾段性愛畫面，假期結束後她就收到男友傳來的紀念影片，由於影片前幾秒都是兩人的合影照，她誤以為只是普通的片段，便順手分享給媽媽，想要分享旅遊回憶，「我當時沒有意識到，影片結尾有一段男友替我口交的影片」。

原PO解釋，iPhone相簿的「回憶」功能會自動在照片庫中挑選照片和影片，編輯成一段精選畫面，沒想到這次系統連性愛影片也收錄進去。她表示，男友當下有發現，覺得十分有趣，沒想到因為自己一時不察，竟將影片傳給媽媽，讓她後悔莫及，尤其是媽媽收到影片後已讀不回，「我真的超級羞愧，不知道該怎麼辦」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應，「什麼都不要做。相信我，妳媽也不想談起這件事」、「經過這次經驗，妳要認知到兩件事，首先是不要在未檢查的情況下轉發影片，其次是要做好性愛影片被轉傳出去的心理準備」。