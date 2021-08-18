日本一名網友養了一對貓夫妻，牠們在上個月順利生下一窩小貓，日前到了吃飯時間，所有幼貓都圍在母貓身邊，只有一隻沒卡到位，無奈的盯著主人看，主人便趕緊過去，想幫忙喬位置，靠近一看才發現，原來貓爸爸竟跟孩子們一起吸奶，讓他看了哭笑不得。

日本網友@kl_qnt養了兩隻貓，分別是母貓「にゃん太郎」和公貓「大將」，上個月牠們生下一窩小貓，而「にゃん太郎」也是一名好媽媽，馬上扮演好母親的角色，只要一到吃飯時間，牠就會趕緊躺下來供孩子喝奶，沒想到日前幼貓圍在母貓身邊喝奶時，主人發現其中一隻竟被遺漏在旁邊。

影片中可見，被遺漏的小貓站在不遠處，看著手足喝奶，唯獨牠搶不到位置，只能待在旁邊看，隨後牠也露出無奈的眼神向主人求助，而主人發現後，便趕緊過去想幫忙喬位置，他才發現幼貓沒奶喝的原因，原來貓爸爸也來湊熱鬧，學孩子們喝奶，才會導致其中一隻寶寶沒奶喝。

主人不斷搖晃公貓的身體，試圖要將牠趕走，但牠始終趴在原地不肯離開，主人看了直呼太好笑。而影片上傳至推特後，累積101萬觀看次數，釣出不少擁有相同經驗的奴才，表示「我家的公貓也會跟孩子搶奶喝，一喝就是2年，我覺得牠都快變成巨嬰了」、「幼貓的表情好像在說『爸爸，那是我的位置啊』」、「男孩不論幾歲都是男孩」。