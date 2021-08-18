地跨歐亞兩洲的喬治亞（Georgia）日前發生一起羊群突遭閃電劈死的離奇事件，造成530隻羊群集體死亡，數百隻羊屍橫山野的影片曝光後在網路上不斷瘋傳，由於無法就地掩埋，只能就地燃燒，讓飼主損失慘重。
綜合外媒報導，喬治亞南部地區尼諾茨明達（Ninotsminda）的阿布山（Mount Abul），本月9日傍晚時分，數百隻羊正在山區吃草，沒想到數道閃電接續劃破天空，伴隨著震耳欲聾的雷聲，約莫530隻羊群竟被落雷當場劈死，頓時間屍橫遍野，就連牧羊人也因雷擊失去意識，所幸傷勢並無大礙。
由於事發地點位於海拔3300公尺的高山上，羊群的屍體無法掩埋，只能就地焚燒，當地居民也表示，從未聽過有這麼多羊群死於雷擊。
飼主無奈表示，此次意外事故害他損失高達6萬美金（約新台幣168萬元），只能轉向尼諾茨明達市政廳求助。不過尼諾茨明達副市長阿爾塔瓦茲（Artavaz Tonoiani）表示，「我們沒有無法確認天氣為真正的致死原因，羊群死因仍待獸醫相驗確認。」
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