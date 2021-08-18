許多情侶為了讓彼此在這段關係中更加親密，都會想辦法吸引對方注意，或是增加情趣讓性關係更加和諧。但國外一名男子厭煩了「房事」總是需要自己主動提出邀請，因此打算做實驗測試伴侶，沒想到下場超慘。

根據《每日星報》的報導，一名男子日前在鼓勵人們「匿名懺悔罪過」的推特帳號「＠Fesshole」上，分享了自己的故事，竟意外獲得網友的熱烈討論。該名男子表示，過去一直以來都是他「主動」要求跟伴侶發生性關係，而伴侶總是「性致缺缺」，因此決定停止主動來測試伴侶的感受，看看她會不會主動向自己提出「啪啪邀約」。

但沒想到，男子就這樣測試了3年的時間，伴侶卻始終沒有「主動」過，也沒有因此感到困擾，男子就這樣等了3年都沒發生性關係，讓他感到相當後悔，在文中表示「十分想念先前還有發生性關係的時候，但我不想要讓另一半覺得應該要為了我而做愛」。

其他網友看到他的貼文後，也紛紛留言「我跟你發生一樣的情況」、「我是結婚後一切就變得不一樣了」、「我的另一半跟你一樣渴望性愛，但我卻無法滿足他」、「我們竟然有一樣的問題，還沒老到不能做竟然就沒了性生活」。

不過也有網友提出建議「你們應該要好好聊聊彼此的問題，這種關係才能改善」、「她是不是有什麼難言之隱，你應該帶她看個醫生」、「有些事情攤開來討論，一同面對沒什麼的」，引起熱烈討論。