美國阿拉斯加州的冰川灣國家公園在臉書表示，日前在阿拉斯加附近的海灣上，目擊到一個飛碟在海面上漂浮，但仔細一看才發現，這其實是一座小島，形成非常詭異的畫面，專家進一步解釋，這是一種海市蜃樓的現象，不少網友則驚呼「畫面看起來好像假的」。

根據《每日郵報》報導，冰川灣國家公園（Glacier Bay National Park and Preserve）日前在臉書貼出影片，並寫下「只要多一點想像力，冰川灣裡的島嶼就能變成UFO或幽靈船」，只見海灣附近出現一個宛如飛碟的物體漂浮在海面上，不過這一個物體其實是海灣中部的一座孤島。

冰川灣國家公園也在粉專解釋，孤島並非突然冒出，此現象為「複雜蜃景」（Fata Morgana），是一種不常見且形式複雜的海市蜃樓，一般屬於上蜃景，可出現於海上、陸地、極區或沙漠，當光線通過空氣中溫度不同的陡峭逆溫層時，地球大氣中的空氣就會像折射透鏡，光線穿過氣流間隙時會發生彎曲。

先前英格蘭康沃爾郡(Cornwall)也出現過類似現象，一名56歲男子莫里斯（David Morris）當時在法爾茅斯(Falmouth)附近的海邊散步時，發現海面上漂浮著一艘船，嚇得他趕緊將畫面拍下，而BBC的氣象專家布萊恩（David Braine）解釋，這是在特殊的大氣條件下，使光線產生折射，把地平線後方的景色照映到岸邊。