美國近日發生一起槍擊案，22歲男子遭兇手棄屍街頭，他的家人見到遺體時屍身早已腐爛，因此迅速舉辦喪禮，男子的愛犬也來到現場，悲傷地躺在主人的墳上，讓在場所有親友都忍不住紅了眼眶。

My heart 💔 is broken after seeing this. The mother “Will” James William Warner the Shelbyville man murdered in West Nashville sent us this photo of her son’s dog lying atop his grave after his burial. @WKRN pic.twitter.com/JcHcueI0n3 — Julia Palazzo WKRN (@JuliaPalazzoTV) August 16 2021

根據《每日郵報》報導，22歲男子華納（James William Warner）日前在田納西州遭到槍殺、棄屍街頭，他的父母得知消息後相當震驚，「我感覺自己瞬間『靈魂出竅』了，整個人徹底崩潰，我的世界全都崩塌了」，當他們見到華納的遺體，屍身早已腐爛，因此他們不得不匆忙地舉辦喪禮、埋葬華納的遺體。

華納所飼養的小狗艾斯（Ace）也來到喪禮現場，他似乎了解主人已經離開這個世界，悲傷地躺在墳上一動也不動，讓現場所有人都忍不住紅了眼眶。華納的媽媽透露，艾斯非常乖巧聽話，和華納的感情很好，高中時期艾斯還會陪他去上學，目送華納進了校門以後，就到一旁的卡車上休息，等待華納放學。

對於兒子的遭遇華納媽媽非常痛心，直言兒子一直以來都十分熱愛生活，沒想到竟會得到這樣的悲慘結局，另外遭到槍擊的還有華納的女友，她因頭部受重傷被送醫急救，情況並不樂觀。而這起槍擊案的嫌疑犯已經在15日晚間遭到拘捕，25歲男子瑞奇（Samuel Earl Rich）被警方指控企圖謀殺，但尚未正式控告他殺害華納，警方推斷案件與他有關，只不過還不清楚犯案動機。