美國近日發生一起槍擊案，22歲男子遭兇手棄屍街頭，他的家人見到遺體時屍身早已腐爛，因此迅速舉辦喪禮，男子的愛犬也來到現場，悲傷地躺在主人的墳上，讓在場所有親友都忍不住紅了眼眶。
根據《每日郵報》報導，22歲男子華納（James William Warner）日前在田納西州遭到槍殺、棄屍街頭，他的父母得知消息後相當震驚，「我感覺自己瞬間『靈魂出竅』了，整個人徹底崩潰，我的世界全都崩塌了」，當他們見到華納的遺體，屍身早已腐爛，因此他們不得不匆忙地舉辦喪禮、埋葬華納的遺體。
華納所飼養的小狗艾斯（Ace）也來到喪禮現場，他似乎了解主人已經離開這個世界，悲傷地躺在墳上一動也不動，讓現場所有人都忍不住紅了眼眶。華納的媽媽透露，艾斯非常乖巧聽話，和華納的感情很好，高中時期艾斯還會陪他去上學，目送華納進了校門以後，就到一旁的卡車上休息，等待華納放學。
對於兒子的遭遇華納媽媽非常痛心，直言兒子一直以來都十分熱愛生活，沒想到竟會得到這樣的悲慘結局，另外遭到槍擊的還有華納的女友，她因頭部受重傷被送醫急救，情況並不樂觀。而這起槍擊案的嫌疑犯已經在15日晚間遭到拘捕，25歲男子瑞奇（Samuel Earl Rich）被警方指控企圖謀殺，但尚未正式控告他殺害華納，警方推斷案件與他有關，只不過還不清楚犯案動機。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。