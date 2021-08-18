香港理工大學一名26歲的博士生，日前將大把粗鹽撒在蝸牛身上，眼睜睜看著蝸牛脫水死亡，有些甚至只剩下空殼，事後被警方依《殘酷對待動物罪》逮捕，最高可判處監禁3年。

綜合港媒報導，現年26歲的許姓男子，本月4日攜帶一包粗鹽，獨自前往尖沙咀東的東海商業中心附近一處水池旁草地，接著掏出粗鹽，大把撒在草地上的數隻蝸牛身上，導致部分蝸牛因此脫水而死，只剩下空殼。

期間有民眾上前制止，但許男以蝸牛危害生態，所以需要消滅為由，繼續其殺生行為，面對旁人進一步追問蝸牛如何危害生態時，他也未做理會，甚至刻意擺出姿勢讓人拍照。

當地警方接獲民眾通報後，16日以涉嫌《殘酷對待動物罪》將許男拘捕，並在其住所搜出作案時所穿的衣物及鞋子等證物，扣留在警局等候調查。

報導指出，港警對此事高度重視，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷對待動物使其受到不必要痛苦，一經定罪，最高可判處監禁3年。

這起「鹽殺蝸牛事件」消息一出，引起不少香港網友質疑警方小題大作，「用電蚊拍打蚊子要不要去自首？」、「看到有人把蟑螂踩死了，是不是要去報警了？」、「警察是太無聊嗎？去有賣蝸牛的法國餐廳抓人吧，那裡很多」；不過也有人認為，「任何生物、植物都需要受尊重，人有腦袋有手有腳，但卻做出這種無腦又殘忍的事情，真的很恐怖」。