許多人在與另一半交往之前，可能都會經過幾次約會，了解對方的基本條件與自己是否類似才會發展進一步的關係。但美國一名女子日前和新對象約會時，卻意外收到另一名陌生男子傳的紙條並要她「快逃」，讓女子相當傻眼。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，來自美國維吉尼亞州（Virginia）的女子哈迪亞（Hadia S），日前在個人的推特上分享了她與新對象約會時的趣事，意外受到網友熱烈討論。

哈迪亞在貼文中表示，當天她與一名男子在咖啡店裡喝咖啡聊天，當他去洗手間時，坐在哈迪亞後方的另一名同性戀男子便傳了一張紙條，上面只寫了「他太多危險訊號（red flags）了，快逃吧女孩，注意安全」幾個字，警告意味相當濃厚。貼文公開後也吸引大批網友轉發及討論，許多人更希望哈迪亞能公開當天的聊天細節，才能了解約會男子到底講了什麼讓陌生人忍不住遞紙條提醒她。

哈迪亞後來也在幾則推文中解釋，她的約會對象十分崇拜YouTuber兼約會大師凱文塞繆爾斯（Kevin Samuels），但凱文過去曾有不少偏激及歧視的言論受到外界的抨擊，而約會對象卻對於凱文的言論感到十分認同，並發表了貶低女性及帶有暴力言論的字眼。

哈迪亞其實在約會的初期，就發現了約會對象所發出的「危險訊號」，但她並沒有感覺到真正的威脅才會持續與對方辯論，只是沒想到因此收到貼心的警告字條，讓她感到無比溫暖及感謝，也為她的夜晚增加不少樂趣，不過哈迪亞也表示，自己不會再與那名約會對象見面，避免觀點不同引起爭執。