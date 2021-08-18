美國一名男子日前與家人至猶他州一間遊樂園玩，期間他疑似摔出纜車外，雙手緊抓住安全桿，懸掛在15公尺高空，不少遊客發現後，趕緊通報遊樂園的工作人員，不過最終男子還是不幸墜落，經過搶救後仍不治身亡，而現場影片曝光後，在網路上引發討論。

#15Ago Un hombre resultó herido el sábado por la noche cuando se cayó de un paseo en Lagoon.

El video enviado a FOX 13 muestra al hombre colgado del Sky Ride mientras cruzaba un área del parque. Se podía ver a la gente debajo del viaje mirando hacia arriba y gritando.

🎥✍️ @fox13 pic.twitter.com/4FU3ktSK5w — Somos Utah (@SomosUtah) August 15 2021

根據《每日郵報》報導，一名32歲男子日前與家人至猶他州法明頓（Farmington）的潟湖遊樂園（Lagoon Amusement Park）玩，但詭異的是，他在乘坐空中纜車時，不知什麼原因，竟摔出設施外，整個人懸掛在半空中，雙手緊抓著安全桿，經過的遊客發現後，也將此畫面拍下。

奇怪的是，男子掛在纜車外時，看起來似乎並不緊張，而且也沒有掙扎，試圖讓自己爬回纜車內，許多目擊者發現後，趕緊通報園方人員，不過為時已晚，最終還是傳出男子的死訊。警方在16日表示，男子約在下午6時，從15公尺高空墜落，他們趕緊至現場救援，並派出醫療直升機將人緊急送醫。

經過2天的治療後，男子仍不治身亡，警方對此展開調查，初步認定男子乘坐的纜車並無機械故障，而園方也表示，每次營運前都會確認機械的安全狀態，除了這起事件外，過去未曾出現任何機械故障的狀況。警方則表示，此事件疑點重重，男子究竟是不小心摔出纜車，還是故意爬過安全裝置而跌落，都待進一步調查。

一名目擊者阿斯蒂拉（Lucy Grace Astilla）表示，當時她與家人至遊樂園玩，搭乘纜車時就看到男子掛在上面，讓她感到非常困惑，便拿出手機拍攝，起初她以為對方是體操運動員或特技表演人員，直到得知男子死訊後，讓她感到非常害怕，甚至是難以入眠。