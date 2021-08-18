英國近日發現了一本出版於1911年的食譜，裡面除了列出當時英國各地主婦經常製作的家常料理以外，最後一頁竟還附上了「烹飪老公」的方法，內容以幽默的口吻和料理方法比喻夫妻之間的相處互動，讓不少網友都笑翻了。

1911 cook book with tongue-in-cheek recipe on 'How To Cook A Husband' https://t.co/PxggNESqDd @KatieLeeKitchen — robert (@beach11561) August 12 2021

根據《每日郵報》報導，英國南打吡郡（South Derbyshire District）一間從1950年代就一直閒置至今的廚房中，發現了一本出版於1911年的《250道日常食譜（250 Tried Recipes for Everyday Use）》，裡面詳細列出250道家常菜的食材和製作方法，而這本食譜將在當地拍賣行售出，價格預估落在30英鎊至50英鎊（約新台幣1152元至1920元）。

有趣的是，這本食譜內還收錄了「烹飪老公」的做法，作者完美夫人（Mrs Perfect）指出有不少丈夫都因為妻子「管理不善」而被寵壞了，「有些女人經常把丈夫泡在熱水裡，有些女人因為冷漠和粗心讓丈夫凍僵，有些女人以令人難受的方式和言語把他們放在燉菜中，有些會烤他們，有些則一輩子醃漬他們」。

完美夫人表示，如果用這種不當的料理方式，就別指望丈夫變得「又嫩又好吃」，但如果處理得當，他們就會十分美味。另外完美夫人也指出「在尋找丈夫時，不需要去市場挑選，因為真正的『好貨』都會主動送上門」，並且要用名為「舒適」的繩子把丈夫綁在水壺中，因為另一條叫做「責任」的繩子非常脆弱。

有些丈夫會在過程中不斷發牢騷、大驚小怪，但完美夫人要這些主婦們在丈夫「全熟」以前不用心急，主婦們偶爾還可以用親吻的方式加一點糖，但切記千萬不要放入醋和胡椒。拍賣行老闆韓森（Charles Hanson）在看完這道「食譜」後瞬間笑翻，直呼：「最後一頁烹飪丈夫的驚喜，或許就是經營完美婚姻的祕訣」。