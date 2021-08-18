自從美國宣布撤出阿富汗後，阿富汗民兵組織塔利班便以最快的速度攻下首都喀布爾（Kabul），使大批逃難的民眾湧入機場及停機坪中，造成現場一片混亂，還有人因此爬上飛機的起落架，並用手機自拍紀錄下逃難的過程公開到網路上，吸引網友熱烈討論。

根據外國媒體的綜合報導，阿富汗民兵組織塔利班近期攻下首都喀布爾後，便直搗總統府，逼落跑的阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）交出政權，使阿富汗政府一夕間倒台，隨後塔利班還闖進副總統的豪宅中肆意搜刮貴重物品，並宣布即將建國，讓喀布爾民眾湧入銀行中擠兌現金、四處逃難。

也有部分民眾為了避免自己成為塔利班的階下囚，紛紛帶著家當在本月16日闖入喀布爾的國際機場，試圖用肉身擋住美軍的運輸機，甚至攀爬上飛機的起落架，希望能藉此逃離阿富汗。而近日網路上還出現一段以「逃難者視角」所拍攝的震撼影片，在網路上瘋傳。

只見影片中，一名阿富汗男子與其他逃難者爬上飛機的機翼底下，隨著飛機起飛後他便興奮的向跑道兩旁的其他人揮手道別，還開心得比出讚及勝利的V手勢，慶祝自己逃難成功。

不過，報導中也指出，拍攝者當時雖看起來沒事，但沒多久就陸續傳出有人從飛機上墜落，以及在起落架內死亡的事件發生，當時至少造成7人死亡，其中2名武裝男子遭到美軍擊斃，因此男子是否生還不得而知，不過影片還是在網路上引起瘋傳。