읭??? 우리 군복이 탈레반 #왜_거기서_나와? pic.twitter.com/Cvj2LefHQS — 동방명주東方明柱◀▶불법부정선거⇒방역 빙자 독재 획책⇒백신으로 국민을 살인한 문재인 퇴진◀ (@xodmfal) August 16 2021

美國宣布撤軍後，阿富汗首都喀布爾在短短幾天，就被塔利班組織以迅雷不及掩耳的速度攻陷，大批恐慌的民眾連夜奔至國際機場，想要搭機逃亡。現場震撼畫面近日透過網路在全球瘋傳，就有眼尖的南韓網友發現，塔利班成員身上穿的軍服相當眼熟，仔細一看上頭的名牌還繡有韓文。

根據外媒拍攝的塔利班組織照片，被發現有不少成員穿著南韓的舊式軍服，上頭繡有韓文標誌和名牌，南韓網友也在知名論壇「FM Korea」上傳4張照片，指稱塔利班成員身上穿的軍服就是過去南韓軍隊預備役隊員所穿的舊款戰鬥服，因為花紋以綠色為主，又被稱之為「青蛙裝」。

不少南韓網友紛紛留言戲稱，「原來塔利班是韓國的友軍啊」、「搞不好那些軍服是當初我國政府送給阿富汗政府的支援軍備，最後在黑市流入靠毒品賺錢的塔利班之手」；但也有人直言「阿富汗又沒有綠色樹叢，穿青蛙裝只會增加反效果吧」、「軍服就大驚小怪？塔利班還用美軍裝備呢」。

유교 탈레반ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

그러게 군복 주지말고 그냥 군대가 보관했으면...버리는 놈들 얼마나 많을까 pic.twitter.com/HFfXDi29hg — 록타쿠 (@tk31_har) August 15 2021

根據韓媒報導指出，塔利班所穿的軍服確實是南韓軍方在1990年至2014年間的舊型迷彩戰鬥服，因為南韓採徵兵制，每年都有大量的軍人退伍，退伍後的軍人多半會將軍服丟進舊衣回收箱或是賣到二手市場。對此，南韓國防安保論壇秘書長申鍾宇（譯音）認為，塔利班大量取得的南韓舊款軍服，有助統一戰鬥服裝，營造正規軍形象，對塔利班而言是最方便的選擇。

事實上，這並非是南韓軍服首次外流，北韓今年1月進行的閱兵式中，也被外界發現部分人民軍穿著與南韓新式戰鬥服相同款式的軍服。為了解決軍服外流，南韓國防部在今年3月就曾商討對策，除了退伍時每人最多只能攜出兩套軍服之外，也與成衣回收業者針對市面上流通的舊式軍服進行商議改善，但因為過去數十年來，流出的軍服數量太過龐大，短時間無法獲得有效解決。