阿富汗民兵組織塔利班自美軍宣布撤出阿富汗後，他們便火速攻下首都喀布爾（Kabul），使當地民眾相當恐慌、四處逃竄，也因此造成傷亡。但塔利班為了證明他們能穩定民心，竟持槍在街頭抓民眾進行訪問，尷尬又詭異的影片一公開後，立即引起網友瘋傳。

根據外國媒體的綜合報導，阿富汗武裝組織塔利班於本月15日攻占首都喀布爾後，便直搗總統府及副總統府，逼得阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）倉皇逃離至鄰國，讓阿富汗政府一夕間倒台，大批民眾只好收拾家當逃離家園，避免受到塔利班的控制，現場一片混亂。

而塔利班為了淡化國際對於他們接管阿富汗政權的負面印象，近日在推特上發布了一段以「民眾對聖戰者的到來感到高興」的採訪影片，貼文中更表示當地民眾對於環境的安全感到相當滿意。

影片中，可以看到4名聖戰者假扮成記者，拿著麥克風對路過的2名民眾進行採訪，而第1位對著鏡頭表示「我真的很高興，這裡現在很平靜，沒有任何的危險」；第2位則是開心的露出笑容表示「一切都很好」，被聖戰者追問是否感覺到威脅，他則回答「沒有」，但其中1名聖戰者的手中卻拿著槍，與民眾的回答形成強烈的對比。

影片最後聖戰者們還表示，現在喀布爾的市民很和平安全，可以正常生活，沒有受到任何威脅。而事實上，不久前才傳出一名阿富汗貧窮婦女，因沒錢、沒伙食能替塔利班做飯而遭到活活打死。

因此這段詭異的採訪影片曝光後，也引起網友紛紛留言「拿著1支槍還說和平，到底哪來的和平」、「這跟我印象中的安全落差很大」、「看不出來他笑得很尷尬嗎」、「我真的看不出來哪裡和平」、「阿富汗民眾真可憐」、「別以為這樣就能洗白」。