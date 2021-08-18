澳洲一名女子日前到超市購物，豈料一回頭就和一條巨蟒「面對面接觸」，兩者的距離只有20公分，還好女子並不害怕蛇，還曾有多次捕蛇的經驗，最終她幫忙超市員工把這條「滑溜溜」的客人給抓住，並將牠放生到附近的灌木叢中。

根據《衛報》報導，澳洲女子阿拉蒂（Helaina Alati）在本月16日前往位於雪梨北部的某間超市購買食材，當時她正在貨架間尋找香料，沒想到一回頭就看見一條長約3公尺的鑽石蟒（Diamond Python）探出身體，和她「面對面打招呼」，她的臉和這條蟒蛇只隔著約20公分的距離，不過阿拉蒂本身擔任過捕蛇的志工，因此並不害怕牠。

阿拉蒂先通知超市員工店內有蛇出沒，並回家拿捕蛇裝備，所幸在捕捉的過程中，蟒蛇都相當冷靜放鬆，見阿拉蒂走近也沒有防備或產生攻擊性，反而溫順主動地滑進了捕蛇袋內，因為鑽石蟒沒有毒性，所以最終將牠放生在附近的灌木叢中。

阿拉蒂接受採訪時透露，自己曾在許多奇怪的地方捕蛇，但在超市還是第一次，她也推測這條蟒蛇應該是從天花板掉落，並且卡在貨架裡面一段時間，「可能已經有數十人經過卻沒有發現」。

而這段有趣的購物插曲被另一名顧客希拉里（Hilary Leigh）給拍了下來，並分享到臉書上，她還以幽默的口吻指責這名「滑溜溜」的顧客既沒有實行實聯制，也沒有戴上口罩，不少網友看了以後紛紛留言：「天啊！如果是我一定原地心臟病發作」、「搞不好牠只是家裡衛生紙用完來補貨而已」、「澳洲不意外」。