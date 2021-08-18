威力彩頭獎上看21.5億，不少人瘋買彩券，甚至還有人幻想，若中頭獎該怎麼花用，有些人用於買東西滿足自己，有的人則是用來幫助他人。英國一對夫妻2010年時，中了樂透頭獎1240萬英鎊（約新台幣4億7千萬），他們竟拿出部分獎金分送給30幾名親朋好友及慈善機構，讓人相當佩服。

根據《Manchester Evening News》報導，當年55歲的奈傑爾（Nigel Mather）在酒店擔任經理，妻子雪倫（Sharon）則是在金融部門工作，他們2010年度假時買下一張彩券，但一直未對獎，直到一天下班回家後，雪倫透過電視才得知中獎的消息，立刻打電話告訴丈夫。

雪倫受訪時形容，當時她的情緒很激動，「我覺得這種好事，不可能發生在我們身上，當下我致電給丈夫，要他快點回家，當時老公還以為小孩出事了」，中得頭獎1240萬英鎊（約新台幣4億7千萬）後，他們也開始思考，該如何使用這筆錢，最終他們決定用來幫助別人。

奈傑爾做了一個電子空白表格，並寫下受贈的家庭，將部分的獎金分給30幾名親友，提到「我們做了一張小卡片，並在裡面放一張支票，並告訴受惠的家庭『也許我們剛認識不久，但不管我給了你什麼，請不要將這些錢看成是我們贏來的獎金，而是想想能為你們生活帶來什麼改變』」。

奈傑爾夫婦的近況也獲得關注，他們日前受訪時提到，「我們並沒有將錢全部捐出去，畢竟我們還有2個孩子要養」，之後他們還將部分的錢捐給當地一間臨終關懷醫院及慈善機構，奈傑爾目前還是該機構的主席，儘管生活過得不錯，但他們仍教育孩子，要懂得珍惜，絕不要因富裕而浪費錢。

奈傑爾夫婦育有2名兒子，分別是15歲的里斯（Reece）及12歲的路易斯（Lewis），中得頭獎時孩子僅1、2歲，他們長大後才知道父母中過頭獎，而夫妻倆則告訴兄弟倆，「你必須珍惜擁有的東西，不自誇，不炫耀，因為我們只是比較幸運而已」、「擁有這筆錢也同時擁有責任，我們要學習如何善用，而不是浪費它」。

雪倫透露，兒子們也很懂得珍惜，就算過聖誕節，他們也不會要求亂買東西，不過她之後希望可以飛往夏威夷，慶祝她的50歲生日，儘管因疫情延誤了，不過這列為她的代辦項目，未來這筆錢還是主要用於孩子的教育，「讓孩子成為獨立的人，不要依賴我們，或依靠這一筆錢，而是靠自己認真地過生活」。