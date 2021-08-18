美軍撤離阿富汗後，塔利班迅速取得政權，引起國際譁然，事實上除了恐怖攻擊之外，過去塔利班的種種事蹟也再度被起底，2001年就曾因為極端教義，用砲彈炸毀阿富汗著名的世界文化遺產「巴米揚大佛」，一夕之間，這尊矗立1500年的大佛就此煙消雲散。不過就在2015年時，大陸一對富豪夫妻透過投影技術，完美重現巴米揚大佛，讓當地民眾歡聲雷動，但此舉也引來塔利班的追殺，開出5萬美金的人頭懸賞令。

綜合陸媒報導，張昕宇和梁紅這對富豪夫妻是探險家，兩人靠著自製機械起家，並且迅速累積財富，但錢財無法填補他們內心的空虛，因此兩人決定展開長達10年的環遊世界之旅，足跡踏遍全球最陰暗的角落，並將一路上的冒險故事拍成節目《侶行》、《我們的侶行》。

除了深入車諾比、哥倫比亞、索馬利亞等危險禁地，兩人期間多次遭到綁架，甚至因為利用科技重現阿富汗著名的世界文化遺產「巴米揚大佛」激怒塔利班。

1996年至2001年，塔利班在阿富汗的掌權期間，奉行伊斯蘭教的他們，大肆破壞阿富汗境內的佛教古物，甚至炸毀了具有1500年歷史的巴米揚大佛，成了不少學者心中的痛。

2015年時，張昕宇和梁紅來到阿富汗旅行，發現巴米揚大佛依舊是當地許多民眾的信仰，因此透過大型投影技術，在夜幕低垂之際，將巴米揚大佛的影像直接投射在石壁上，引來圍觀民眾拍手叫好。不過此舉卻引來塔利班不滿，甚至放話以每人5萬美金的「人頭懸賞價碼」對張昕宇和梁紅下達追殺令，逼得他們只能隱匿蹤跡長達9個月。

這些年來的冒險旅程，兩人歷經無數次的搶劫和持槍威脅，依舊扶持與共的溫暖讓人為之動容，雖然期間他們敗光了所有財產，但靠著節目合作和直播的收入，又替他們賺進2億人民幣（約8億新台幣）的財富。